2022/04/22 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – ايفان ناصر

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم سلمت بغداد المعلومات المتعلقة بالإيرادات والموظفين مبيناً أن توزيع رواتب الموظفين مرهون بتوفر المبالغ المطلوبة.

وقال المتحدث عادل، في مؤتمر صحفي خلال احتفالية عيد الصحافة الكردستانية وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً من حكومة الإقليم زار بغداد موخراً لبحث ملف الرواتب وملفات أخرى" ، لافتا الى أن الاجتماعات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم مستمرة".

وأشار الى أن "جميع المعلومات المطلوبة تم تسليمها الى الحكومة الاتحادية والتي تشمل الأمور التي تتعلق بالإيرادات وعدد الموظفين وغيرها"، مبينا أن "أهم أولويات حكومة الإقليم هو تأمين رواتب الموظفين، بالإضافة الى معالجة المشاكل المالية".

ونوه الى أن "الحكومة تعمل حالياً بالمبالغ التي تصلها والتي يخصص 88٪ منها الى رواتب الموظفين"، موضحاً أن " حكومة أربيل تنتظر تقرير وزارة مالية الإقليم وفي حال توفرت المبالغ اللازمة سيتم توزيع الرواتب على الموظفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل: سلمنا بغداد المعلومات المتعلقة بالإيرادات والموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل: سلمنا بغداد المعلومات المتعلقة بالإيرادات والموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).