نبأ سار.. فاران يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

2022/04/22 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نوز/ تلقى المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد، نبأ ساراً في تدريبات الفريق، قبل مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على آرسنال ظهر السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت بغداد، في اللقاء الذي يُقام على ملعب “الإمارات”، بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.واستأنف مانشستر […]

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فاران يعود لتدريبات مانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.

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