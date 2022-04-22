2022/04/22 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم ان صرخة انجلز في مقدمة طبعة البيان الشيوعي لعام 1890 " الا ليت ماركس كان بجانبي ليرى بعينيه كل هذا" لتعبر عن الخط البياني المتصاعد لدور حركة الطبقة العاملة ونمو الأحزاب الاشتراكية ، على الرغم من الانتكاسات التي واجهت ماركس وانجلز ، سواء بعد ثورة عام 1848 ام بعد كومونة باريس عام 1871.



فهل المشهد المعاصر وبعد عقود طويلة من رحيل لينين وبالرغم من انهيار تجربة الاشتراكية الفعلية والنظرة السوداوية للكثي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لينين والماركسية .. في الستراتيجية والتكتيك - فرحان قاسم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لينين والماركسية .. في الستراتيجية والتكتيك - فرحان قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).