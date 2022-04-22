آكار: نحترم وحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته

2022/04/22 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،اليوم الجمعة، ان بلاده لا تهدف من خلال العملية العسكرية التي أطلقتها في إقليم كردستان بسط سيطرتها على أراضٍ ليست لها.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن آكار قوله ان تركيا لا تطالب بأراض أجنبية وتبدي احتراما لوحدة أراضي العراق واستقلاله وسلامته مبينا ان العملية العسكرية ستستمر لحين القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني على تركيا.

وكان الجيش التركي قد أطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري عملية قفل المخلب ضد حزب العمال المعارض لأنقرة في مناطق عدة باقليم كردستان العراق.

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