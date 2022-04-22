الاندبندنت: تأسيس 1853 مصنعا في العراق خلال 2021 يبعث التفاؤل

2022/04/22 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، عن تحرير الاقتصاد المحلي من قيود القطاع العام وجعل القطاع الخاص يتوسع تدريجياً ليأخذ دوراً أوسع من قطاعات صناعية حكومية.

وأشاد التقرير بتأسيس 1853 مصنعاً خلال العام الماضي أنجز منها 253 مصنعاً، وبنسبة تطور بالإنتاج بلغت نحو 25 في المئة.

وسلط صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على المساعي العراقية بالاعتماد على فائض المحاصيل لإحياء النشاط الاقتصادي والتركيز على المناطق التي تعاني ارتفاع معدلات البطالة والفقر

وتحاول الصناعة العراقية النهوض من جديد وحجز موقع لها داخل السوق العراقي على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها بسبب الازمات وتدمير وتهالك البنى التحتية لمصانعها ومعاملها.

كما قال مراقبون ان الحكومة الحالية عملت على إعادة الاعتبار للصناعة العراقية، حيث شغلت قضية دعم وحماية الصناعة المحلية حيزا كبيرا في المنهاج الحكومي.

هذا وعملت الحكومة على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، وإعادة رسم السياسة الصناعية بشكل صحيح

وكشف عضو في اتحاد الصناعات العراقية عن أكثر من 57 ألف مشروع صناعي في العراق بحاجة للدعم

وذكر ان المعرقلات لم تمنع وجود صناعات جيدة مثل الصناعات الإنشائية وصناعة المواد الغذائية كصناعة الألبان، مشيراً إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات لو تم الاهتمام بهذه الصناعات.

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