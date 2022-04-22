الأمم المتحدة تقول إنها وثّقت مقتل 50 مدنيا في بلدة بوتشا الأوكرانية

2022/04/22 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثّقت الأمم المتحدة “عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة” لخمسين مدنيا في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، كما قالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

وقالت رافينا شامداساني خلال مؤتمر دوري للأمم المتحدة في جنيف “خلال مهمة إلى بوتشا في 9 نيسان/أبريل، وثق محققون تابعون للأمم المتحدة مقتل 50 مدنيا، بعضهم بعمليات إعدام بإجراءات موجزة”.

المصدر: AFP

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