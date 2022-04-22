حرس الحدود: القبض على شخصين يرومان العبور بطريقة غير شرعية

2022/04/22 | 13:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قوات حرس الحدود اليوم الجمعة عن القاء القبض على شخصين يرومان العبور بطريقة غير شرعية.وقالت القوات في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “استمراراً لعملياتها الأمنية في تأمين الشريط الحدودي, تمكنت قوة من الفوج الاول ضمن اللواء العاشر, إثر رصد استخباراتي دقيق من القاء القبض على شخصين يرومان العبور بطريقة غير شرعية […]

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