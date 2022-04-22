مصرع شخصين حاولا تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في البصرة

2022/04/22 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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مصرع شخصين خلال تفكيكهما صاروخ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في البصرة

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