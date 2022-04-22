واسط.. القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين لابتزاز المواطنين وسرقتهم

2022/04/22 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - واسطأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين لابتزاز المواطنين وسرقتهم في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام واسط بعد نصب كمين محكم ألقت القبض على متهمين اثنين ينتحلان صفة منتسبين في وزارة الداخلية يقومان بابتزاز المواطنين لغرض سرقة أموالهم".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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