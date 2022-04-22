وزير خارجية الأردن يتحدث لـCNN حول موقف بلاده من الأوضاع في القدس

2022/04/22 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن بلاده اتخذت نفس الموقف التاريخي بشأن ما يجري في مدينة القدس، مشددًا على ضرورة "احترام الوضع الراهن والوضع القانوني التاريخي الراهن للحرم، واحترام حرية الصلاة للمسلمين، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم.جاء ذلك خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، الخميس حاورته فيها الزميلة، بيكي أندرسون.

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