اعتقال العقل المدبر لتفجير مزار شريف في افغانستان

2022/04/22 | 13:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجاراً دوّى داخل مسجد (سه دكان) في مدينة مزار شريف.

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