رئاسة أمن الدولة السعودية تتعهد بـ

2022/04/22 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة أمن الدولة السعودية إلى الإبلاغ عن الإرهاب والفكر الضال وكل ما يتعلق بأمن الوطن، قئلة إنها تتلقى البلاغات "بكل سرية"، بحسب رسالة نصية أرسلتها على بعض الهواتف في السعودية.

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