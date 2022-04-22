اتفاق بين بريطانيا والهند على شراكة دفاعية وأمنية

2022/04/22 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة في نيودلهي أن بريطانيا والهند أبرمتا شراكة دفاعية وأمنية "جديدة وموسعة".

وقال جونسون إلى جانب نظيره الهندي ناريندرا مودي إن هذه الشراكة الجديدة هي "التزام يمتد لعقود"، مشيدا بالعلاقة التي تجمع بين "واحدة من أقدم الديموقراطية والهند الديموقراطية الكبيرة بالتأكيد".

وتأتي زيارة جونسون للهند بينما يواجه انتقادات من نواب حزب المحافظين، واحتمال إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان كذب على البرلمان بشأن فضيحة الحفلات (بارتيغايت).

وقال جونسون: "ازدادت التهديدات بالاستبداد لذا من الضروري أن نعمل على تعميق تعاوننا"، معتبرا أن البلدين بالتالي لديهما "مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة".

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