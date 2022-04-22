القبض على متهمين بالقتل والسرقة في بغداد

2022/04/22 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة الإجرام اليوم الجمعة، عن القبض على متهم بالقتل وآخرين بسرقة أثاث منزلي في بغداد. وقالت المكافحة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الكرامة من القاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق أحكام المادة ٤٠٦ ، حيث تم […]

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