التيار الديمقراطي وإعادة بناء الدولة الوطنية - لطفي حاتم

2022/04/22 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم 1- تشهد السياسة الدولية تغيرات متسارعة يتقدمها اتساع القوى المناهضة للعولمة الرأسمالية ومساعيها الهادفة الى الحاق الدول الوطنية بالاحتكارات الدولية استنادا الى قوانين التبعية والتهميش.



- قوانين التبعية والالحاق تتسم بجملة من الضوابط الكابحة لتطور الدول الوطنية ونمو تشكيلاتها الاجتماعية بسبب فعاليتها السياسية المناهضة للعولمة الرأسمالية.



- يتشكل التناقض الأساسي في بنية التشكيلة ا ......





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