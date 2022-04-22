2022/04/22 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hq-Vuj4Ll3s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #السماوة.. منظمات مجتمعية تطلق حملة لتشجير جامعة #المثنى) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #السماوة.. منظمات مجتمعية تطلق حملة لتشجير جامعة #المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).