2022/04/22 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي يعلن مقتل 3 جنود اتراك مقابل 45 من الباكاكا في شمال العراق

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