"هُجّرنا من منازلنا بين يوم وليلة".. سكان في جدة يشكون "مشروع الهدم"

2022/04/22 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، مشروع "تطوير وسط جدة" بهدف التخلص من "العشوائيات"، على أن يتضمن بناء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

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