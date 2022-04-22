الاطار التنسيقي يوجه دعوة للكتلة الصدرية: تحالفكم هش ولن يصمد

2022/04/22 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه الاطار التنسيقي اليوم الجمعة، دعوة للكتلة الصدرية بالجلوس على طاولة مستديرة لعقد حوارات حقيقية وبناءة وجدية للوصول الى انهاء حالة الانسداد السياسي.وقال سعد السعدي عضو الاطار عن حركة عصائب اهل الحق لوكالة “ايرث نيوز” ان “الاطار التنسيقي يحضى بتاييد عدد كبير من القوى السياسية والنواب المستقلين بعد ان اثبت قوته وصلابته […]

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