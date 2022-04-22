2022/04/22 | 14:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع - زهراء صباحباشرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، برفع خيم المعتصمين أمام مبنى محافظة ذي قار.وقال مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية رفعت الخيم بعد انسحاب المعتصمين من أمام ديوان المحافظة"، مشيرة الى أنه "تم رفع جميع الخيم من دون أي مصادمات بين المعتصمين والقوات الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية ترفع خيم المعتصمين أمام مبنى محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية ترفع خيم المعتصمين أمام مبنى محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).