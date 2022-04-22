2022/04/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، اليوم الجمعة، سبب توقيع شركة الحفر العراقية لاغلب عقودها مع شركة ZPEC الصينية وفوز هذه الشركة باغلب المناقصات.

وقال الجواهري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "فوز شركة ZPEC الصينية باغلب المناقصات وتوقيع شركة الحفر العراقية لاغلب عقودها مع هذه الشركة تعتبر صفقات فساد واضحة حيث ان الشركة الصينية حظيت بهذا الاهتمام لتحقيق مصالح خاصة".

وأضاف، أنه "لا علاقة بين جولات التراخيص بهذه العقود الخدمية لحفر وصيانة الآبار".

وتابع الجواهري، أنه "بإمكان مجلس النواب الوقوف بوجه هذه التعاقدات وفسخها كونها ضمن اتفاقية دولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن شبهات فساد في عقود شركة الحفر العراقية مع ZPEC الصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن شبهات فساد في عقود شركة الحفر العراقية مع ZPEC الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).