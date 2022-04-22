2022/04/22 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باقتحام قضاء الشطرة من قبل قوة امنية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "قوة امنية اقدمت على اقتحام قضاء الشطرة في ناحية بني سعد بمحافظة ذي قار".

واضاف ان "عملية الاقتحام جاءت لاعتقال المتهمين بقتل العميد علي جميل الحلفي وفرض القانون فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تقتحم قضاء الشطرة لاعتقال المتهمين بقتل العميد علي جميل الحلفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تقتحم قضاء الشطرة لاعتقال المتهمين بقتل العميد علي جميل الحلفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).