نقابة الاطباء تناشد المحافظين لتنفيذ القرارات المعطلة الصادرة عنها

2022/04/22 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت نقابة الاطباء، اليوم الجمعة، بيانا ناشدت فيه المحافظين لتنفيذ القوانين والقرارات المعطلة الصادرة عنها.وذكرت النقابة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “في الوقت الذي نثمن فيه توجهات السادة المحافظين المحترمين و حرصهم على تطبيق الامر النقابي الخاص بطباعة الوصفة الطبية،فإننا نشدُ على أزرهم لتطبيق و تنفيذ باقي الاوامر النقابية و […]

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