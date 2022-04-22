روسيا تكشف أهداف المرحلة القادمة لعمليتها العسكرية بأوكرانيا

2022/04/22 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الجيش الروسي، يوم الجمعة، عن أهدافه في المرحلة القادمة من العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.ويعتزم الجيش الروسي السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل ضمن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، وفقما نقلت “رويترز” عن وكالة “إنترفاكس”.كذلك يخطط الجيش الروسي لتأمين ممر بري بين دونباس وشبه […]

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