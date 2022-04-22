لحل الازمة السياسية.. النجيفي يدعو البرلمان لاعادة النظر بقانون الانتخابات وتحديد يوما للاقتراع

2022/04/22 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، اليوم الجمعة، مجلس النواب اعادة النظر بقانون الانتخابات ومن ثم تحديد يوما للاقتراع لحل الازمة السياسة.وقال النجيفي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “ثمة عنوان عريض يسمى الفشل والاخفاق يصلح لوصف العملية السياسية بعد أن دخلنا الشهر السابع بعد الانتخابات، أمام هذا الوضع لابد […]

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النجيفي يدعو البرلمان لاعادة النظر بقانون الانتخابات وتحديد يوما للاقتراع أولاً على ايرث نيوز.

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