الكشف عن تصميم أطول برج سكني من الخشب في العالم..كيف سيبدو؟

2022/04/22 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تصبح مدينة فينترتور السويسرية موطنًا لأطول مبنى سكني من الخشب في العالم.

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