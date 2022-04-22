عمليات سومر تعلن عن إجراءات أمنية جديدة في الشطرة - عاجل

2022/04/22 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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مؤتمر صحفيقائد عمليات سومر: القوات الأمنية في ذي قار تقوم بفرض القانون في جميع مناطق المحافظة‏قائد عمليات سومر : حادثة إستشهاد الضابط لن تمر بسلامقائد عمليات سومر: إجراءات أمنية في الشطرة وحجز العجلات المظللة وغير المرقمة

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