أحدهم 'أبن خاله'.. القبض على قتلة الطفل 'أيوب' في كركوك

2022/04/22 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - كركوكأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقبض على قتلة الطفل "ايوب" بعد خطفه وطلب فدية من ذويه في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على قتلة الطفل "ايوب" بعد مساومة اهله بمبلغ 150 مليون دينار واعترافهم بقتله ورميه في الطريق الحولي لمدينة كركوك"، مبينا "القاتل هو ابن خال الطفل المقتول".

وأضاف، أن "الطفل ايوب هو نجل المقدم احمد مهدي الضابط بمكتب اجرام بيجي، حيث تم قتله بعد اختطافه في كركوك".

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