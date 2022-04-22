آزوفستال.. مصنع الصلب يصبح رمزا للصمود الأوكراني

2022/04/22 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد مصنع آزوفستال العملاق للصلب آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول الاستراتيجي المطل على بحر آزوف.

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