2022/04/22 | 15:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8YL4776XuBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب يطالبون بابعاد عمل البرلمان عن الصراعات السياسية في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب يطالبون بابعاد عمل البرلمان عن الصراعات السياسية في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).