شرطة كركوك تلقي القبض على متهمين قاما بخطف طفل وقتله

2022/04/22 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين قاما بخطف طفل وقتله.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعد الاخبار عن فقدان طفل في كركوك، وجه قائد شرطة المحافظة العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) بتشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام ازادي ومركز شرطة تسعين وبعد التحري وجمع المعلومات تبين بأن أحد اقاربه قام بخطف الطفل اثناء ما كان يلعب امام دارهم مع متهم آخر".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في محافظة صلاح الدين والذي اعترف بقيامه بعملية الخطف"، لافتاً الى أنه "تم تشكيل قوة من دوريات شرطة النجدة ومكافحة اجرام ازادي ومركز شرطة تسعين ومفرزة من مديرية الاستخبارات للتحري عن محل تواجد الطفل المفقود وتبين قيام المتهم الرئيسي مع شريكه بقتله قبل يوم ورمي جثته على قارعة الطريق الحولي كركوك - سليمانية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم القبض على المتهم الثاني في محافظة كركوك وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ /١/أ من قانون العقوبات العراقي وتصديق اقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً".

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