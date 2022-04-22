ضمن مشروع خط البصرة - العقبة.. خبير اقتصادي يتحدث عن

2022/04/22 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تسعى لبناء محطات مصافي للنفط الخام في الأردن.

وقال السعدي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع مد انبوب للنفط من البصرة الى الأردن ليس له مردودات اقتصادية والهدف الرئيسي منه هو التطبيع مع اسرائيل".

وأضاف، أنه "كان الاولى من الحكومة العراقية التعامل مع السعودية في مجال النفط نظراً لوجود خط انابيب بين العراق والسعودية تم انشائه في عهد النظام السابق حيث قامت السعودية بمصادرة الخط وبإمكان الحكومة العراقية المطالبة بإعادة والعمل عليه نظراً لتطور وتحسن العلاقات بين البلدين".

وتابع السعدي، أن "الطامة الكبرى في مشروع خط البصرة- العقبة هي ان العراق سيبني محطات مصافي للنفط الخام في الأردن من اموال العراق ثم يصدر النفط باسعار مدعومة ويستورد المشتقات النفطية التي تم تكريرها في المحطات التي بنيت بأموال العراق في الأردن وبأسعار مرتفعة".

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