الشركة العامة لصناعة السيارات تباشر بانتاج ساحبات نيو هولاند

2022/04/22 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركـة العامـة لصناعـة السيـارات والمعـدات المباشرة ،اليوم الجمعة، بتجميـع وإنتـاج ساحبـات زراعية لدعـم القطـاع الزراعـي.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن في بيان ان الشركة باشرت بتجميع وإنتاج ساحبات نيوهولاند في مصنع الميكانيك التابع للشركـة وذلك بجهود الكوادر الهندسية والفنية والعاملين مشيرا الى انتاج الوجبة الأولى والبالغة اثنتي عشرة ساحبة في حين أكد البيان ان الشركة تعتزم زيادة الخُطة الإنتاجية لتعظيم الإيرادات ودعم القطاع الزراعي.

ومن الجدير بالذكر ان الساحبة المنتجة ذات قُدرة مقدارها ثمانون حصانا وتتميز بجودتها العالية ومُلائمتها للأجواء العراقية والتُربة فضلا عن أسعارها التنافُسية.

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