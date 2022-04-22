اردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود اتراك في العملية العسكرية بالعراق

2022/04/22 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة عناصر في الجيش التركي، وما لا يقل عن 45 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني في عملية (المخلب - القفل) في إقليم كوردستان العراق.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم، إن العملية تضع (PKK) في صراع مع الموت حاليا.

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "المخلب - القفل" ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.

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