وجبات مجانية في العراق !

2022/04/22 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلى صلاح الدين وفي مبادرة تجسد معاني التكافل الاجتماعي, يقّدم المطبخ الخيري في سامراء أكثر من ألفي وجبة طعام يوميا خلال شهر رمضان مبارك لإعانة الفقراء والمحتاجين .

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