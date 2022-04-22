بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بسبب تصاعد اعتداءات الاحتلال على المسجد الاقصى - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/04/22 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا جماهير شعبنا المكافح، في الوقت الذي يمعن الاحتلال في جرائمه بحق شعبنا واستباحة دمنا ومقدساتنا وتمكين عصابات المغتصبين من تدنيس ساحات المسجد الأقصى ومن رقاب أبنائنا المرابطين فيه، فإن مجرد الصمت خيانة، فلم يعد مقبولاً ولا يستسيغ شعبنا لغة قيادات عفا عليها الزمن قيادة كرست الانقسام وفرطت بالثوابت وباعت دم الشهداء .يا أبناء شعبنا في كل مكان بالداخل والشتات وفي أرضنا المحتلة ٤٨ يا أحر ......





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