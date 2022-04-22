الإنتخابات الفرنسية، لا تشويق ولا مُفاجآت - الطاهر المعز

2022/04/22 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أصبحت الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بفرنسا، مناسبة للإبتزاز السياسي الذي بات "سُنَّةً" منذ سنة 2002، حيث يتم إقصاء مرشّحي اليسار (وهو في مُجْمَلِهِ يسار مائع لا يهتم بمصير الطبقة العاملة والفُقراء والمُعَطّلين عن العمل وفاقدي المأوى وسُكّان الأحياء الشعبية...) والإبقاء على مُرشَّحين من اليمين، يُقَسَّمُون بين يمين "مُعْتَدِل" (وهي صفة مُنْتَحَلَة) ويمين مُتَطَرِّف، وحثّ المواطنين على التّصويت بكث ......





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