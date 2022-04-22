العراق يحتفي بتأسيس قوته الجوية وإنجازات يشهد لها التاريخ

2022/04/22 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية ، يحتفي العراقيون بإنجازاتِ وبطولاتِ جهازٍ دفاعيٍ وأمني من ضمن صنوف الجيش العراقي الباسل الذي سجل انتصاراتٍ عدة في الميدان العراقي والعربي طوال السنوات الماضية.

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