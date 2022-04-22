2022/04/22 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف 3 منازل بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استهداف 3 منازل بـ"دكة عشائرية" شرقي بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف 3 منازل بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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