نائب يتحدث عن مستقبل العملية السياسية في العراق - عاجل

2022/04/22 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة، ان يتجه العراق للانسداد اكثر سيما مع عدم وصول الكتل السياسية لاي اتفاقات.

وقال وتوت لـ (بغداد اليوم) ان "العراق لايتحمل العودة للمربع الاول، والذي يكون فيه الجميع يحكمون، اذ لا نستطيع معرفة من يتحمل المسؤولية الاداء وبتالي فنحن المستقلون نرى من الضروري ان تحكم جهة معينة او تحالف معين والطرف الآخر يذهب معارضة ونحن لانقف مع جهة دون جهة فأي كتلة او تحالف يستطيع تشكيل الحكومة لانمانعه شريطة ان يذهب الطرف الآخر للمعارضة".

وأضاف ان "العراق لايتحمل النكبات فأما نمضي بالبناء او نفشل وعليه اذا لم يكن قرارنا عراقي وليس دولياً فسيكون وضعنا من الأسوء إلى أسوأ".

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