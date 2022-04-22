أكثر من 150 الفاً يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

2022/04/22 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدى آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى، بعد مواجهات صباحية أثناء محاولة القوات الاسرائيلي اقتحام المسجد، واخراج المرابطين منه.

وتوافد الفلسطينيون من مختلف أنحاء فلسطين التاريخية، الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، تلبية للنداءات التي انطلقت لدعم المرابطين في المسجد الأقصى، الذي يتصدون لاقتحامات الجنود الإسرائيليين ومستوطنيه اليومية للمسجد.

وذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أنّ أكثر من 150 الف فلسطيني، أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ويأتي ذلك رغم اجراءات قوات العدو الاسرائيلي، التي تحاول منع الفلسطينيين من الوصول الى المسجد.

وسبق اقامة الصلاة قيام المرابطين في المسجد بأعمال التنظيف، بعد انسحاب القوات الإسرائيلي من محيط المسجد الأقصى، بعد محاولتها تنفيذ اقتحام واسع لباحاته ومحاولة إخلائه من المعتكفين المتواجدين بداخله لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين.

وتخلّل الاقتحامات مواجهات بين المرابطين في المسجد وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل صوتية وأعيرة مطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المرابطين فيه.

وأورد الهلال الأحمر بالقدس، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 31 إصابة خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى، إذ نقلت 14 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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