2022/04/22 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بانطلاق صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية في مطار بغداد.وقال المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “صافرات الإنذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي لغرض الفحص التجريبي”.وبين أن “صوت الصافرات سيستمر من 15 إلى 30 دقيقة”.

ظهرت المقالة إطلاق صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية في مطار بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صافرات الإنذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).