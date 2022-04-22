الصحة العراقية تسجل حالتي وفاة و153 اصابة جديدة بكورونا

2022/04/22 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، تراجعاً بإصابات كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت الصحة، 153 إصابة جديدة و505 حالات شفاء، فضلا عن حالتي وفاة”.

فيما سجلت أمس الخميس، 171 اصابة و508 حالات شفاء وصفر وفيات.

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