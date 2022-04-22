العراق يواجه خطر فقدان 11 مليار متر مكعب مياها خلال 20 عاما بسبب تغيرات المناخ

2022/04/22 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الموارد المائية العراقية

اليوم الجمعة، من خطر فقدان العراق أكثر

من 11 مليار متر مكعب من المياه خلال 20

عاما بسبب التغيرات المناخية والتوسع

في إنشاء السدود، مؤكدة استمرار خطط

إدارة الموارد و

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