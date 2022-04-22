صاروخان على قاعدة تركية شمال العراق

2022/04/22 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة عسكرية تركية في قضاء

العمادية شمالي محافظة دهوك إلى قصف

صاروخي، اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل اعلام كردية ان "قاعدة

سيري العسكرية التي يوجد بها الجيش

التركي تعرضت لقصف صاروخي قبل الظهر".

و

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