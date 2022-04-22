فيديو يرصد أم ترمي أطفالها من الطابق الثاني لمبنى مشتعل.. شاهد ما حدث

2022/04/22 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة انديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، رصدت كاميرا مثبته على جسد أحد ضباط الشرطة الأمريكية لحظات تحبس الأنفاس لعملية إنقاذ أسرة حاصرتها النيران داخل شقتة في الطابق الثاني لمبنى سكني، حيث طلب أفراد الشرطة من الأم رمي أطفالها نحوهم لإنقاذهم من النيران التي كانت تلتهم المكان.

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