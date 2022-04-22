خطيب جمعة طهران: غلاء الأسعار هو وجع خامئني المؤلم

2022/04/22 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تطرق عضو مجلس الخبراء الإيراني وخطيب الجمعة في طهران أحمد خاتمي، إلى الملف الاقتصادي في إيران والذي يشهد غلاءً هائلاً، بحسب تعبيره.وقال خاتمي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، تابعته “ايرث نيوز”، اليوم الجمعة، إن “قضية ارتفاع الأسعار والغلاء الهائل هي وجع خامئني المؤلم”، مضيفًا أنه من “الواضح لنا أن إبراهيم رئيسي […]

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