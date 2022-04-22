لابورتا يشعلها.. ليفاندوفسكي قريب من برشلونة

2022/04/22 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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ليفاندوفسكي

أشعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل المثار بشأن إمكانية التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

ووقف لابورتا، من أجل تلبية طلب مشجع بأخذ صورة معه، بعد الفوز 1-0 على ريال سوسيداد، مساء الخميس، في الدوري الإسباني.

وسأل المشجع، رئيس النادي الكتالوني “هل سينضم ليفاندوفسكي للبارسا الصيف المقبل؟”، ليرد لابورتا “هناك احتمالات كبيرة لقدومه”.

وينتهي تعاقد النجم البولندي مع ناديه البافاري بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

لكن المفاوضات بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تشهد بعض الخلافات بشأن الراتب السنوي وكذلك مدة التعاقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لسنوات أطول.

ويرغب المدرب تشافي هرنانديز في دعم خط هجومه برأس حربة مميز في الموسم الجديد، تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الليجا.

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