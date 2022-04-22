نادي زاخو يوافق على استقالة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل

2022/04/22 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم مدرب فريق كرة القدم بنادي زاخو عبد الوهاب أبو الهيل، استقالته من تدريب النادي على خلفية تراجع نتائج الفريق.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، قدم استقالته من تدريب النتدي والإدارة وافقت على الاستقالة”.ويحتل فريق زاخو في الموسم الحالي المركز الثامن برصيد 37 […]

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