قتلى وجرحى جراء انفجار بمسجد شمال أفغانستان

2022/04/22 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن قائد ولاية قندوز، مقتل وإصابة نحو 20 شخصا، اليوم الجمعة، جراء انفجار في مسجد بالمدينة الواقعة شمال أفغانستان.وقال قاري بدري في تصريحات لـ”رويترز”: إن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصا على الأقل”.ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها […]

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